Para três em cada quatro brasileiros Bolsonaro está no caminho certo, diz Ibope

Tânia Rego/Agência Brasil Para 64% dos brasileiros, governo de Jair Bolsonaro será ótimo ou bom diz a pesquisa Ibope divulgada hoje pela CNI

Três em cada quatro brasileiros (75%) acreditam que Jair Bolsonaro e sua equipe estão no caminho certo em relação às decisões tomadas até agora. Para 14% o presidente eleito está no caminho errado e 11% não souberam ou não responderam, diz pesquisa CNI-Ibope. O levantamento divulgado hoje também aponta otimismo com o futuro governo: 64% acreditam que será ótimo ou bom. Indagados sobre quais devem ser as prioridades do próximo presidente para 2019, 41% e 40%, respectivamente, apontaram melhorar os serviços de saúde e promover geração de empregos. Em seguida, com 36% cada, as prioridades apontadas foram combater a corrupção e combater a violência e a criminalidade. A pesquisa contratada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) foi feita de 29 de novembro a 2 de dezembro e ouviu 2 mil eleitores de 127 municípios, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. (Com Agência Brasil)

