Para Simone a reforma da Previdência será aprovada, mas deve sofrer alterações

Agência Senado Simone diz que reforma de Bolsonaro atinge classes privilegiadas, mas deve sofrer alterações

Simone Tebet (MDB-MS) acredita que a reforma da Previdência apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso tem boas chances de ser aprovada por ter o mérito de atingir classes privilegiadas, pois "teve a coragem de mexer com todos, não só com o andar de baixo" e atinge também "funcionários privilegiados: entram aí os agentes políticos, que somos nós; entram aí os servidores públicos". A presidente da CCJ do Senado frisou, entretanto, que "embora necessária", a proposta "não necessáriamente vai ser aprovada da forma que chegou".



Indagada pela CBN nacional sobre quais pontos podem ser alterados, a senadora citou a previsão de que idosos sem meios de se sustentar recebam R$ 400 a partir dos 60 anos e só aos 70 anos passem a receber um salário mínimo; e falou da sua preocupação com a diferença de apenas três anos para homens e mulheres se aposentarem: "Qual o impacto financeiro disso? Porque as mulheres, embora vivam mais, têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho e tem o emprego interrompido mais vezes".



Simone acrescentou que todas essas questões "serão amplamente debatidas" e opinou que a reforma dos militares, embora não tenha sido entregue ao mesmo tempo ao Congresso, poderá tramitar em conjunto e as duas podem ser aprovadas ao mesmo tempo.



