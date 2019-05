“O que você faria no meu lugar?” pergunta ministro da Educação em vídeo

Reprodução de vídeo Abraham diz que programa de governo que elegeu Bolsonaro deixou explícito que prioridade era educação básica

Após gerar polêmica ao anunciar corte de verbas para universidades federais, o ministro Abraham Weintraub (Educação) postou vídeo no Twitter na terça (30) dizendo que no programa de governo que elegeu Jair Bolsonaro estava claro que seria priorizada a educação básica. "Cada aluno de graduação custa R$ 30 mil por ano. Uma criança em uma creche custa R$ 3 mil", comparou o ministro, frisando que crianças que precisam de creche costumam ser mais carentes do que universitários. No fim, Weintraub pergunta: "O que você faria no meu lugar?". Veja o vídeo.

Nosso plano de governo prevê a educação básica como prioridade e é isto que vamos seguir. Mais creches e mais crianças alfabetizadas. pic.twitter.com/Ze5mi3EyND — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) 30 de abril de 2019

Damares confirma ameaças de morte, mas nega que pediu para sair do governo

Divulgação Damares diz que recebe ameaças por lidar com temas polêmicos que envolvem crime organizado, mas fica no governo

Damares Alves negou ontem (03) que teria pedido para sair do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos alegando cansaço, saúde debilitada e ameaças de morte. A informação, divulgada pela revista Veja, foi um "mal entendido", disse à ministra à Rádio Jovem Pan. Ela confirmou o cansaço e ameaças que a levaram a se mudar para um hotel em Brasília, cujo endereço está sendo mantido em sigilo. Disse, entretanto, que recebe ameaças desde antes de entrar no governo por lidar com temas polêmicos que envolvem crime organizado, como pedofilia, crianças desaparecidas e tráfico de mulheres. Damares afirmou que fica no cargo "até o dia que o presidente Bolsonaro precisar de mim, entender que eu sou útil, e até minha saúde aguentar". "O problema não são as ameaças, é o processo de cansaço e exaustão (...) Nenhum ministro está trabalhando menos do que 15h por dia neste governo", afirmou. Ouça no vídeo abaixo.

Governador nega estar envolvido em 'complô' para derrubar Sérgio Moro

Reprodução Ibaneis Rocha sobre Moro: 'Discordo dele quanto à transferência de presos perigosos para Brasília, mas o respeito'

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), usou o Twitter para dizer é "mentiroso o boato" de que ele "estaria envolvido em um complô para derrubar o ministro Sérgio Moro". Conforme o Estadão, Ibaneis já "bateu de frente" com Moro sobre a transferência de líderes do PCC para o presídio federal de Brasília e pediu até que a penitenciária fosse fechada. "Ele também já se declarou a favor do projeto de lei sobre abuso de autoridade", diz o jornal.

É mentiroso o boato de que eu estaria envolvido em um complô para derrubar o ministro Sérgio Moro. Discordo dele quanto à transferência de presos perigosos para Brasília, mas o respeito, e apoio toda medida de combate à corrupção. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) 2 de maio de 2019

