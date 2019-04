O coronel no bandejão do capitão

Fotos da Assessoria Após reunião com Bolsonaro, coronel David foi convidado pelo capitão para almoçar no bandejão do Planalto

Apoiador de primeira hora de Jair Bolsonaro anos antes de o capitão ter ingressado no PSL, o deputado estadual coronel David (MS), foi a Brasília reforçar o pedido ao presidente de apoio à segurança na fronteira de Mato Grosso do Sul, investimentos no Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e valorização dos policiais. Depois da reunião ocorrida na quinta-feira passada, o coronel foi convidado por Bolsonaro para almoçar no "bandejão do Planalto", junto com o ex-presidente do PFL em MS Rodolfo Nogueira e o ministro das Minas e Energia, almirante Bento Costa Lima. Indagado sobre a situação do PSL no estado, onde seu grupo ficou isolado sob comando da nova senadora Soraya Thronicke, Davi respondeu nada mudou. "O Bolsonaro só perguntou se a situação estava a mesma ainda no partido. Respondemos que sim. E não falamos mais nada sobre isso. Reafirmei que ele é o meu líder político e onde ele for eu o acompanho", disse o coronel ao Blog.

