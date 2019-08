“O Brasil tem pressa”, diz Simone sobre reformas tributária e da Previdência

Jefferson Rudy/Agência Senado Simone Tebet abriu hoje audiências sobre reforma tributária na CCJ do Senado

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ do Senado, disse ontem (19) que as reformas tributária e da Previdência não se sustentam sozinhas. "Uma não substitui a outra, são comuns e complementares. Uma precisa da outra. O Brasil tem pressa e o Senado tem consciência disso e pode entregar as duas [reformas] para a sociedade brasileira quase que simultaneamente", afirmou, ao abrir a audiência pública sobre a reforma tributária na comissão, que também fará audiências nesta semana sobre a nova Previdência. Simone disse que a reforma tributária é complexa, especialmente em relação à possíveis mudanças no ICMS, mas "sabemos que temos condições de avançar, porque não cabem mais impostos no bolso dos nossos trabalhadores".

