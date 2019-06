Novo ministro já substituiu Mourão

Reprodução General Ramos, novo ministro da Secretaria de Governo da gestão Bolsonaro

O general Luiz Eduardo Ramos, anunciado como novo ministro da Secretaria de Governo em substituição a Santos Cruz exonerado ontem, já foi designado para ocupar o cargo exercido por outro general que hoje é do alto escalão do governo. "Em 2017, sucedeu Hamilton Mourão como secretário de Economia e Finanças do Exército. Na ocasião, o comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, destituiu Mourão do cargo por ter feito críticas públicas ao governo de Michel Temer", lembra Lauro Jardim, em blog no O Globo.

Jair Bolsonaro demite Santos Cruz

Wilson Dias/Agência Brasil General Santos Cruz, o terceiro ministro a deixar o time de Bolsonaro em seis meses de governo

Jair Bolsonaro demitiu ontem o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz da Secretaria de Governo da Presidência da República, o terceiro a deixar o governo em seis meses de gestão. O ministro foi comunicado de sua saída pelo presidente, em reunião da qual também participaram os ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). Assume o cargo o general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, comandante militar do Sudeste. Além de atritos com os filhos de Bolsonaro e com seguidores do "guru" Olavo de Carvalho, parte da imprensa diz que Santos Cruz também vinha sendo alvo de reclamações feitas ao presidente por outros integrantes do governo como o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

