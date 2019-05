Novo lança processo seletivo para escolher candidato à Prefeitura de Campo Grande

Ilustração Correio do Estado/Reprodução Campo Grande está entre as 22 cidades em que o Novo vai escolher candidato por processo seletivo

O partido Novo lançou quinta (02) processo seletivo para escolha de candidatos a prefeituras de 14 cidades, incluindo Campo Grande. No total, já são 22 municípios em definição. Na primeira etapa, o processo foi aberto há duas semanas para oito capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Recife que já têm 81 inscritos. Quem quiser disputar cadeira de prefeito pelo Novo terá de passar pelo processo seletivo inovador na política brasileira: preencher um formulário com informações pessoais e profissionais, passar por entrevistas e testes e, na fase final, por uma entrevista com o Comitê de Avaliação. Os interessados devem ter ficha limpa, conhecer o estatuto do Novo e as resoluções partidárias, ter experiência mínima de 8 anos em posições relevantes no setor público ou privado, ter boa reputação perante a sociedade e comunidade empresarial da sua região e ter valores ideológicos e morais em concordância com os parâmetros do partido. Para se inscrever, acesse aqui em QueroSerCandidato.

