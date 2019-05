Nelsinho Trad espera 'cavalo passar arreado' para virar governador em 2022

Minamar Júnior/Midiamax Reprodução Nelsinho Trad: 'Se tem um sentimento que sou desprovido, é o medo. Como diz Santo Agostinho: temo, mas não tremo'

Nelsinho Trad (PSD) ainda sonha em virar governador de Mato Grosso do Sul. Indagado sobre eventual apoio a algum nome para a sucessão de Reinaldo Azambuja (PSDB) em 2022, o senador respondeu:



– "Quando cavalo passa arreado na minha frente eu costumo montar."



E no mesmo trote, emendou:



– "Se tem um sentimento que sou desprovido, é o medo. Como diz Santo Agostinho: 'de um jeito ou de outro posso temer, mas não tremo'”.



A declaração foi dada ao site Midiamax durante visita de senadores e deputados federais ontem ao Comando Militar do Oeste, em Campo Grande. A comitiva está nesta sexta-feira em Dourados e depois vai a Ponta Porã para conhecer, em unidades do Exército, detalhes sobre a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira (Sisfron), à convite do CMO, que pediu apoio à bancada de MS para que inclua a segurança na região de fronteira como prioridade no Orçamento da União.

