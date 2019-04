Menina de Campo Grande se classifica para três torneios internacionais de xadrez

Reprodução Awara Baganha Monteiro se classificou em Floripa para três torneios internacionais

A enxadrista de Campo Grande, Awara Baganha Monteiro, de apenas sete anos, ficou em terceiro lugar na categoria Sub-8 Feminino do Festival Nacional da Criança (Fenac), campeonato nacional de xadrez realizado no fim de semana anterior em Florianópolis (SC) e conseguiu vagas para três importantes eventos: ela será uma das representantes brasileiras no Panamericano, no Equador, em julho; no Mundial de Xadrez na China, em agosto; e no Sulamericano, na Argentina, em dezembro. O problema é que a Federação Estadual de xadrez (Fesmax) de Mato Grosso do Sul não tem recursos para bancar as viagens e para não ficar fora dos torneios Awara está buscando ajuda para conseguir os R$ 12 mil necessários em uma ação entre amigos no site Vakinha (acesse aqui).

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog