MEC pede às escolas execução do hino e leitura de texto com slogan de Bolsonaro

O Ministério da Educação enviou ontem (25) um e-mail às escolas públicas e particulares de todo o Brasil pedindo que as crianças sejam perfiladas para cantar o hino nacional, que a cena seja filmada e o vídeo seja enviado ao governo. Pede ainda que seja lida para as crianças uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodríguez, que termina com o slogan "Brasil acima de tudo. Deus acima de todos", de Jair Bolsonaro. Conforme o Estadão, o diretor da Associação Brasileira de Escolas Particulares, Arthur Fonseca Filho, protestou: "Isso é ilegal, o MEC não tem competência para pedir nada disso às escolas". O jornal diz que, procurada, a assessoria do MEC informou que a carta é uma recomendação, não uma ordem.



P.S.: Em nota divulgada nesta noite (leia aqui) o MEC fala da carta.

Carta do MEC às escolas lembra estrela do PT no Alvorada, diz Escola Sem Partido

Twitter/Reprodução Escola Sem Partido compara carta do ministro Vélez ao canteiro de sálvias em forma de estrela no Alvorada

Até o movimento Escola Sem Partido criticou a mensagem do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, com o slogan de campanha de Jair Bolsonaro, enviada pelo MEC às escolas pedindo para que o texto fosse lido para os estudantes. No Twitter, o movimento comparou com um episódio do primeiro mandato de Lula: "Em princípio, nada de mais na recomendação de cantar o hino e filmar os alunos. Mas a carta c/ o convite p/ 'saudar o Brasil dos novos tempos' e o slogan da campanha eleitoral lembra o canteiro de sálvias em forma de estrela no jardim do Alvorada em 2002". Depois, corrigiram a data: "o canteiro de sálvias em forma de estrela é de 2004".

Em princípio, nada de mais na recomendação de cantar o hino e filmar os alunos. Mas a carta c/ o convite p/ "saudar o Brasil dos novos tempos" e o slogan da campanha eleitoral lembra o canteiro de sálvias em forma de estrela no jardim do Alvorada em 2002.https://t.co/S2M1jkNZqh — Escola sem Partido (@escolasempartid) 25 de fevereiro de 2019

