Maia rebate Bolsonaro e diz que palavra final sobre Venezuela é do Congresso

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro diz que decisão é exclusiva dele; Maia rebate e afirma que palavra final é do Congresso

Depois de começarem a semana ensaiando uma afinação no diálogo, o tom voltou a desafinar entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia (DEM) na terça (30) com o agravamento da tensão na Venezuela. Após Bolsonaro escrever no Twitter que "qualquer hipótese" sobre o país vizinho "será decidida EXCLUSIVAMENTE pelo Presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa Nacional", o presidente da Câmara replicou na rede social citando artigos da Constituição que, frisou, "determinam que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar uma declaração de guerra pelo Presidente da República".

A situação da Venezuela preocupa a todos. Qualquer hipótese será decidida EXCLUSIVAMENTE pelo Presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. O Governo segue unido, juntamente com outras nações, na busca da melhor solução que restabeleça a democracia naquele país. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 30 de abril de 2019

E eles determinam que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar uma declaração de guerra pelo Presidente da República. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) 30 de abril de 2019

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog