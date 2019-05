Lula “está apaixonado e vai se casar” revela ex-ministro após visitar petista em Curitiba

Fotos Reprodução Rosângela da Silva, a 'Janja', é a namorada de Lula. 'Seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar' diz ex-ministro

Lula "está apaixonado apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar" revelou ontem o economista e ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira no Facebook, ao falar sobre sua visita ao ex-presidente na sede da Polícia Federal em Curitiba, na quinta-feira. A coluna do Guilherme Amado informa na revista Época que a namorada do ex-presidente é a socióloga paulista Rosângela da Silva, a "Janja", que mora em Curitiba e está há 16 anos na Itaipu Binacional. "Segundo amigos do casal, Rosângela visita Lula com frequência na cela da PF e tem em torno de 40 anos, portanto é algumas décadas mais jovem do que o ex-presidente", diz o jornalista. Lula, que está com 73 anos, ficou viúvo em fevereiro de 2017. No Facebook, Bresser-Pereira escreveu que Lula "está em ótima forma física e psíquica. Sua grande preocupação agora é com a defesa da soberania - com a união dos brasileiros para defender o Brasil e seu povo contra isso que está aí". Leia a íntegra no link abaixo.

