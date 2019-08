Lula agradece a deputados que foram ao STF contra sua transferência para SP

Imagem O Antagonista com foto Reprodução Em carta enviada ao presidente da Câmara, Lula agradece a deputados que foram ao STF contra sua transferência

Lula enviou uma carta agradecendo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aos deputados Fábio Trad, Tadeu Alencar, Fabio Ramalho, Rubens Bueno, Paulinho da Força, Paulo Pimentel, Daniel Almeida, Welling Roberto Bacelar, Handira Feghali, Alessandro Molon, Gleisi Hoffman, ao presidente do PDT Carlos Lupi e outros que participaram de ato no Supremo na semana passada contra o que ele chama de "mais ma arbitrariedade da Vara de Execuções Penais" de Curitiba, que havia autorizado sua transferência para um presídio comum de São Paulo, barrada pelo STF após a intervenção dos parlamentares. "Com fé no Brasil e a certeza que ainda vamos reencontrar a Justiça, a prosperidade e a paz, agradeço o gesto de solidariedade", diz a mensagem. Leia abaixo a íntegra postada no Twitter pelo líder do PT, Paulo Pimenta.

O ex-presidente Lula enviou carta agradecendo os parlamentares, que na última quarta-feira, foram ao STF para manifestar contrariedade à mais uma arbitrariedade que a "República de Curitiba" estava cometendo contra ele e ferindo, mais uma vez, o estado democrático de direito. pic.twitter.com/O9A8WK6MdY — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) August 13, 2019

Bolsonaro sobre declarações polêmicas: 'Não é compatível? Vote em outro em 2022'

TV Brasil Bolsonaro: 'Eu respondi o seguinte, é só você cagar menos... Não é compatível com o presidente? Votem em outro'

Indagado pela imprensa se suas declarações polêmicas não "acirram a polarização" política no País, Jair Bolsonaro respondeu na segunda (12): "Você quer que eu seja um vaselina? Um politicamente correto? Um 'isentão'? Não, é resposta direita. Fui eleito assim", afirmou. Questionado sobre a recomendação que fez ao repórter do jornal Valor Econômico para "fazer cocô dia sim, dia não" para ajudar o meio ambiente (leia aqui), disse que respondeu a uma "pergunta idiota". "Não é compatível com o presidente? Vote em outro em 2022, é muito simples", emendou. Veja em vídeo aqui no site do Estadão.

Criticado por Luciano Huck, Bolsonaro afirma: 'a gente vai mostrar o que você fez'

Reprodução de vídeo Bolsonaro falou em 'caixa-preta do BNDES' em vídeo no Facebook e disparou: 'a gente vai mostrar o que você fez'

Um dia depois de ser criticado por Luciano Huck, que conforme o Estadão disse que ele seria "o último capítulo do que não deu certo" no Brasil, Jair Bolsonaro afirmou na quinta (15) em sua live semanal no Facebook que na "segunda-feira já tem a primeira parte da caixa-preta do BNDES". "Gente está dizendo por aí que estamos no último capítulo do fracasso no Brasil, 'eu sou opção para 2022'... pode até ser, mas a gente vai mostrar o que você fez. Juros de 3% pra comprar jatinho?", disse o presidente, sem citar nomes, em referência a um empréstimo feito pelo BNDES Finame a uma empresa do apresentador de TV para comprar um jato de R$ 17,7 milhões em 2013 com juros subsidiados de apenas 3%. Bolsonaro acrescentou: "Eles vão alegar que não é ilegal. Não é ilegal, foram lá, teve contrato, assinou, tá pagando 3% de juros.... Mas a gente vai mostrar que pra você, pobre, miserável, ou você até bem de vida, bom empresário, mas quando não era amigo do rei ou da rainha na época, não tinha como comprar isso daí." Veja aqui o vídeo no Facebook (a partir de 24m30s).

