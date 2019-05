Kajuru compara lucro de energia ao do “crime organizado” e vídeo viraliza em MS

Edilson Rodrigues/Agência Senado Kajuru sobre lucro com energia privatizada em GO e MS: 'virou negócio de banco ou talvez de crime organizado'

Se espalhou em grupos de WhatsApp nesta semana em Mato Grosso do Sul um vídeo que mostra o senador de Goiás, Jorge Kajuru (PSB), falando dos lucros de empresas de energia elétrica nos dois estados onde empresas do setor foram privatizadas. O vídeo é de um aparte feito a um discurso no início deste mês pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmando que a conta de energia em MS subiu 12,48%, bem acima da inflação, e cobra esclarecimento da Aneel. Kajuru diz que fica "imaginando o sofrimento do sul-mato-grossense, como o sofrimento do goiano", cita que o Bradesco "obteve lucro superior a R$ 6 bilhões" neste ano, e dispara sobre os lucros das concessionárias de energia: "virou negócio de banco, ou talvez até melhor do que crime organizado". Consultado, Kajuru disse na terça (21) aqui ao Blog que voltará a abordar o tema no Senado. "Com certeza voltarei ao assunto, mas não tenho como lhe dizer com certeza a previsão, visto que a demanda de problemas a resolver é grande". Veja o vídeo.

