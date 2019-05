“Juízes sem rosto” contra o crime no Rio

Pedro Teixeira/O Globo Reprodução Com 21 juízes ameaçados de morte e andando sob escolta, Tribunal de Justiça do Rio vai criar 'Juízes sem rosto'

Com 21 juízes ameaçados de morte no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do estado (TJRJ) quer criar colegiados de juízes "sem rosto", que não serão identificados durante o processo, para atuar contra tráfico e milícias que aterrorizam comunidades em várias cidades do estado. Em vez de um único magistrado para julgar como hoje, um grupo de três juízes será designado para atuar nesses casos, e só ao final dos processos, os magistrados assinarão as sentenças. Conforme O Globo, a ideia foi inspirada em colegiados judiciais criados na Colômbia e no Peru na década de 1990 contra o narcotráfico, em um projeto que ficou conhecido como "Justiça sem rosto". A medida será decidida até junho pelo Órgão Especial do TJRJ.

