Juíza de Campo Grande é a primeira eleita desembargadora por merecimento em MS

TJMS Divulgação Eleita hoje pelo pleno, Elizabete Anache assumirá em janeiro a função de desembargadora no TJMS

A juíza Elizabete Anache de Campo Grande é a sexta mulher a integrar o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e a primeira magistrada a alcançar a função de desembargadora pelo critério merecimento, eleita na quarta (12) pelo pleno da Corte estadual em lista tríplice que também contou com outros dois juízes, Fernando Paes da Campos e Luiz Antonio Cavassa de Almeida. Após uma votação rápida, o desembargador Divoncir Schreiner Maran proclamou a promoção de Elizabete Anache, que tomará posse em janeiro na vaga aberta após o falecimento do desembargador Manoel Mendes Carli. Natural de Campo Grande, Elizabete ingressou na magistratura em fevereiro de 1994, atuou nas comarcas de Bataguassu, Bela Vista, Aquidauana e na Capital. Atualmente integra o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) e é a ouvidora eleitoral do Estado.

