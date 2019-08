Jovem joga BMW em rio por birra após o pai se recusar a comprar um Jaguar

Fotos Reprodução Família alegou acidente, mas imagens mostraram que jovem jogou carro em rio para fazer pirraça ao pai

Um rapaz de 22 anos jogou uma BMW em um rio de Yamunanagar, na Índia, após o pai se recusar a comprar um Jaguar para ele. Conforme o jornal Times of India, o jovem identificado como Akash, filmou o carro afundando no rio e enviou as imagens ao pai. A BMW havia sido comprada há poucos meses, zero km, por cerca de R$ 250 mil. Conforme O Globo, para evitar problema com a polícia, a família alegou que o mimado Akash teria se acidentado ao tentar desviar de um antílope, mas imagens desmentiram a lorota. Veja o vídeo.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog