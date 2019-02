Jornalista é detido pelo regime de Maduro por mostrar venezuelanos comendo lixo

Imagens de vídeo Reprodução Jorge Ramos filmou jovens venezuelanos pegando comida de caminhão de lixo, o que irritou Maduro

O jornalista Jorge Ramos, famoso âncora mexicano da emissora Univisión (EUA), foi detido com sua equipe no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano ontem, porque Nicolás Maduro, que concedia entrevista, não gostou de ser chamado de "ditador" pelo repórter e se irritou com um vídeo feito por Ramos que mostra venezuelanos andando atrás de um caminhão de lixo para pegar restos de alimentos para comer. Por incomodar Maduro, a rede Univisión divulgou que seu jornalista foi deportado da Venezuela. Jorge Ramos, que tem cidadania americana, é conhecido por defender imigrantes, já bateu boca com Donald Trump e também fez várias entrevistas incômodas com Hugo Chávez (1954-2013) ao longo de seu mandato, lembra a Folha. Veja o vídeo.

Este es el video que @jorgeramosnews le mostró a Nicolás Maduro y que lo molestó: venezolanos comiendo de un camión de basura. pic.twitter.com/u1Uodrp0GS — Univision Noticias (@UniNoticias) 26 de fevereiro de 2019

