Irmão de deputado do Rio vira secretário de deputado de Mato Grosso do Sul

Fotos Reprodução Deputados Tio Trutis (PSL-MS) e Felício Laterça (PSL-RJ): laços partidários e familiares

O deputado federal Loester Trutis, o Tio Trutis (PSL-MS), contratou como secretário parlamentar em seu gabinete na Câmara o advogado Ramiro Laterça de Almeida, irmão do deputado federal Felício Laterça (PSL-RJ), em cargo de comissão com salário de R$ 8.046,00. Sobre a contratação publicada ontem no Diário Oficial da União. Conforme o site TopMídiaNews, de Campo Grande, Trutis afirmou que o secretário não foi indicação do colega de bancada e distribuiu currículos em todo o anexo 3 da Câmara, tendo formação em relações exteriores, o que, alega, vai contribuir com sua participação na Comissão de Relações Exteriores da Casa. "Acho tudo perfeitamente legal. O deputado Felício Laterça não está empregando ninguém da minha família no gabinete dele. Acho que [Ramiro] não pode ser penalizado pelo irmão dele ser um delegado da Polícia Federal e deputado federal", afirmou o parlamentar de MS.

