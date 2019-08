Hacker invade site do PSDB nacional e publica foto de Lula e Dilma

Reprodução/Estadão Invasor postou foto de Lula e Dilma no site do PSDB, que atribuiu a 'militante de extrema esquerda desocupado'

O site do PSDB foi hackeado na noite anterior e o invasor que se identificava como "rflh4xo3" colocou uma foto dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff na página com os dizeres: "o tempo passa, os dias ficam mais chatos e algumas pessoas mais ignorantes". O PSDB anunciou a invasão no Twitter e escreveu: "Pra variar, um militante de extrema esquerda desocupado atrapalhando a vida das pessoas que trabalham". Depois, o partido tirou o site do ar para manutenção e escreveu na rede social: "Ah, o hacker colocou uma foto de Dilma e Lula, os responsáveis pelos 13 milhões de desempregados no país."

Nosso site acabou de ser hackeado.

Pra variar, militante de extrema esquerda desocupado atrapalhando a vida das pessoas que trabalham. — PSDB (@PSDBoficial) August 19, 2019

Ah, o hacker colocou uma foto de Dilma e Lula, os responsáveis pelos 13 milhões de desempregados no país. — PSDB (@PSDBoficial) August 19, 2019

