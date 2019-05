Governador diz não vai precisar do decreto de Bolsonaro para ter porte de armas

Chico Ribeiro/Governo MS Azambuja disse à imprensa que já tem porte de armas há três anos e não vai precisar do decreto presidencial

Ao lançar ontem (10) em Campo Grande a campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Reinaldo Azambuja (PSDB) foi questionado pela imprensa sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o porte de armas para várias categorias, inclusive produtores rurais como ele. O governador afirmou que não vai precisar da medida pois já possui porte de armas há três anos concedido pela Polícia Federal. Sobre a polêmica em torno do assunto, o tucano disse ao site Campo Grande News: "Não achei estranho porque o Bolsonaro está apenas cumprindo o que tinha prometido na campanha". Pareceres técnicos da Câmara e do Senado apontam pontos na medida que contrariam o Estatudo do Desamarmamento e só poderiam ser modificados por uma nova lei e a ministra do Supremo, Rosa Weber, deu cinco dias para o presidente explicar o decreto.

