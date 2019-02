Gilmar Mendes afirma que existe ministro do Supremo “refém” da Lava Jato

Reprodução Gilmar Mendes na capa da revista Época, onde afirma que se sente 'perseguido'

Gilmar Mendes declarou à revista Época que existe ministro do Supremo sendo chantageado pela Lava Jato e que não é o único alvo do que classificou como "milícias" institucionais, em alusão a ter sido alvo de investigação recente da Receita Federal. "A toda hora plantavam e plantaram que esse ministro estava delatado. Qual a intenção? Isso é uma forma de atemorizar, porque essa gente perdeu o limite. Este ministro ficou refém deles", disse Gilmar. Na entrevista, Mendes afirmou que é alvo de ataques desde que chegou ao STF, há 17 anos e que a última ofensiva - a investigação da Receita Federal vazada na imprensa - teria passado de todos os limites. Gilmar atribui os tais ataques a seus posicionamentos críticos ao que chama de excessos ilegais. "Quando todos vocês lambiam as botas do PT, eu era voz única a ser contra", disse Gilmar.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog