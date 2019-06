Excluído de grupo de WhatsApp, vereador protesta na Câmara de Campo Grande

Izaias Medeiros/Câmara de CG Siqueira reclamou de ter sido excluído do grupo de WhatsApp de Matogrosso: 'atitude de menino mimado'

Na sessão de ontem da Câmara, um inusitado protesto foi feito pelo vereador Vinicius Siqueira (DEM) para reclamar de ter sido excluído de um grupo de WhatsApp dos vereadores, administrado por João César Mattogrosso (PSDB). "Isso foi uma atitude de menino mimado", disse Siqueira, que alega ter sido excluído porque é o "do contra" na Casa. Conforme o jornal Correio do Estado, o tucano admitiu que não quer o democrata no grupo, entre outros motivos, porque ele estaria vazando conversas para terceiros. "Ele me chama de menino mimado porque está bravo por não participar do grupo", rebateu.

