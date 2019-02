Ex-deputados ganham cargos em MS

Fotos Divulgação Takimoto e Picarelli vão continuar na Assembleia, e Mara Caseiro foi para o comando da Fundação de Cultura

Três ex-deputados estaduais de MS que não conseguiram se eleger em 2018 seguem no poder público. Além de Mara Caseiro (PSDB), nomeada pelo governo estadual para o comando da Fundação de Cultura, dois ex-deputados vão continuar na Assembleia, informa o jornal Correio do Estado: o médico George Takimoto (MDB) vai atuar como coordenador de exames admissionais de servidores da Casa, onde também deverá colaborar com a Comissão de Saúde; e o radialista e apresentador de televisão Maurício Picarelli ficará como responsável pela TV Assembleia.

Em excursão a Israel, deputado de MS não vai 'ludibriar' Assembleia diz assessoria

Fotos CampoGrandeNews/Reprodução Onevan ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos com a excursão da igreja rumo à 'Terra Santa'

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB) ficará ausente da Assembleia pelos próximos dias, em viagem a Israel organizada pela Paróquia São José. Ao site Campo Grande News, que flagrou o embarque do tucano na tarde de ontem na Capital de MS rumo a Guarulhos (SP) com a excursão, a assessoria do parlamentar confirmou hoje que a viagem de Onevan é particular e, por isso, ele não vai apresentar qualquer justificativa para tentar "ludibriar" a Assembleia e evitar o registro das faltas. O site diz que a excursão com direito a peregrinação por Jerusalém, o Mar Morto e Nazaré deve durar 9 dias, o que significa ausência nas próximas quatro sessões plenárias. O site CGNews diz ter consultado a Assembleia, que "não respondeu se o deputado terá os dias descontados no salário de quase R$ 30 mil".

