Em meio à guerra de Olavo contra militares, Bolsonaro elogia guru

Imagem Twitter e foto Reprodução Em nota hoje no Twitter, Bolsonaro elogia Olavo e diz que espera que 'desentendimentos' sejam 'página virada'

Em meio a guerra travada por Olavo de Carvalho contra militares de seu governo, e generais deixando claro em entrevistas que já perderam a paciência, Jair Bolsonaro publicou nota hoje no Twitter com elogios ao seu "guru" e afirmando esperar que os "desentendimentos ora públicos" contra militares, aos quais deve sua "formação e admiração", sejam "página virada por ambas as partes". "Sua obra em muito contribuiu para que eu chegasse no governo", diz o presidente sobre Olavo de Carvalho. Veja a íntegra.