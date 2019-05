“Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim” diz governador de MS

Edemir Rodrigues/Governo MS Reinaldo Azambuja e a primeira-dama Fátima durante lançamento da Campanha de Combate ao Feminicídio

"Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim", disse ontem (27) o governador Reinaldo Azambuja, ao lado da primeira-dama Fátima no lançamento da Campanha de Combate ao Feminicídio em Mato Grosso do Sul, ao defender a participação de toda a sociedade no combate e prevenção às agressões contra mulheres. Tipificado em 2015, o feminicídio – assassinato de mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero – é a única modalidade de crime que cresceu em Mato Grosso do Sul estado no primeiro quadrimestre deste ano em comparação com o período em 2018. "Reduzimos índices de vários crimes: 38% menos roubos a estabelecimentos comerciais; 28% menos latrocínios; 28% menos roubos a veículos; e 13% menos homicídios dolosos. Mas no feminicídio tivemos aumento de 8,33%; e nas tentativas de feminicídio aumento de 100%", lamentou o tucano. A campanha é feita pelo Governo de MS em parceria com a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública estaduais e prevê ações nos 79 municípios como caminhadas, panfletagens, blitzes educativas, palestras e rodas de conversa.

