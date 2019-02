Eduardo Bolsonaro nega que esteja participando de criação de novo partido

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr Eduardo Bolsonaro: 'Informo a todos que não estou participando na formação ou resgate de qualquer partido'

"Informações de sites e outros estão me incluindo numa possibilidade de formação de novo partido. Informo a todos que não estou participando na formação ou resgate de qualquer partido", escreveu ontem (18) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Twitter, um dia depois de o Estadão de S.Paulo divulgar que ele teria conversado com dirigentes da nova versão da antiga União Democrática Nacional (UDN), um dos 75 partidos em fase de criação no País, para o qual, conforme o jornal, cogitaria ingressar com os irmãos, deixando o PSL que enfrenta a crise dos "laranjas". A propósito, nesta segunda-feira um dos assuntos mais lidos no Twitter é a hastag #EuVoteiNoBolsonaro com apoiadores dizendo que votaram no presidente, não no PSL.

