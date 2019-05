Dirceu e Cunha dividem cela em Curitiba

Fotos Reprodução Ex-ministro José Dirceu e ex-deputado Eduardo Cunha dividem cela com outros quatro presos por corrupção

O ex-ministro José Dirceu está dividindo a cela com o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari, o ex-senador Gim Argello e outros três presos no Complexo-Médico Penal de Curitiba, diz Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo. A colunista afirma que os 38 condenados da Lava Jato e de outros crimes ligados à corrupção que estão no presídio foram transferidos da Galeria 6, onde celas eram divididas por dois presos, para uma ala do hospital do complexo onde colchões estão distribuídos no chão e pertences pessoais ficam em cima de caixotes. Cada cela tem banheiro com chuveiro e uma privada.

