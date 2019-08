Dia virou noite em São Paulo

Fotos Twitter/Reprodução Fotos feitas por volta das 15 horas mostrando a escuridão atípica em São Paulo postadas nas redes sociais

O dia virou noite por volta das 15 horas desta segunda-feira (19) em São Paulo e internautas postaram no Twitter fotos do fenômeno com a hastag #Apocalipse. Ao jornal Estadão, a meteorologista Helena Turon Balbino, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), disse que a escuridão vespertina foi causada por uma nuvem muito baixa e profunda que se formou a partir de ventos úmidos vindos de sudeste e sul. "É mais ou menos como quando estamos em um avião, descendo e entramos no meio de uma nuvem", afirmou. Nas redes sociais, especulou-se que seria resultado de queimadas país afora, mas o pesquisador Alberto Setzer, do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), disse ao jornal ser pouco provável essa hipótese. Setzer afirmou que um pouco dessa fumaça de fato chega a São Paulo, mas não a ponto de ser a principal explicação para a escuridão de hoje. Imagens de satélite compiladas pelo pesquisador na semana passada mostraram um corredor de fumaça da Amazônia descendo para o centro-sul do País.

Apocalipse - Escuridão acoberta São Paulo um pouco depois das 14h. Internautas comparam com o Apocalipse. #NosTrendsBrasil



Fotos: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/5ssrn1hG8h — Nos Trends Brasil (@nostrendsbrasil) August 19, 2019