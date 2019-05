Deputados apresentam 276 emendas à reforma da Previdência na Câmara

Fotos Divulgação Dagoberto quer aposentadoria especial para agentes de segurança de MS. Rose quer manter regras para professores

Duzentos e setenta e seis emendas foram apresentadas por deputados à reforma da Previdência (PEC 6/19), a maioria delas – 162 – ontem, último dia do prazo. Todas serão conferidas pelo relator na comissão especial da Câmara, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que pode acatá-las ou não, no todo ou em parte. A maioria é a favor de manter o atual Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago a idosos carentes e suavizar mudanças nas aposentadorias rurais e dos professores. É o caso da apresentada pelas deputadas Rose Modesto e Bia Cavassa, ambas do PSDB-MS, que com as também tucanas Mara Rocha (AC), Edna Henrique (PB) e Tereza Nelma (AL), são coautoras de emenda que mantém as atuais regras para professores. Há propostas diferentes, como uma emenda do deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS) propondo regras especiais de aposentadoria para agente de segurança do Governo de Mato Grosso do Sul, alegando que eles trabalham em escala noturna de 12×36h de segunda a sexta-feira e 24h em fins de semana, feriados e pontos facultativos. Samuel Moreira tem até 15 de junho para entregar seu relatório, mas disse tentará fazer isso antes do prazo final.

