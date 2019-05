Com chapa única, PDT elegerá no dia 1º de junho novo diretório de Campo Grande

PDT-MS Divulgação Chapa única registrada hoje é encabeçada por Yves Drosghic com o atual presidente Wilson Fernandes de vice

No comando interino da sigla desde o mês passado com a renúncia do vereador Odilon Júnior (leia aqui), o presidente do PDT de Campo Grande, Wilson Fernandes, marcou para o dia 1º de junho a convenção que vai eleger o novo diretório municipal que, em seguida, elegerá a comissão executiva, com mandato de dois anos, que comandará o partido nas eleições de 2020. A chapa única de consenso registrada ontem (22) tem o advogado Yves Drosghic como presidente e Wilson Fernandes como vice. A convenção será das 8 às 12h na sede da sigla.

