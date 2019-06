Com Bolsonaro na Argentina, Tereza Cristina vê avanços em parcerias

Reprodução de vídeo Tereza Cristina participou de vídeo de Bolsonaro com os ministros Paulo Guedes e Bento Albuquerque

Na comitiva de Jair Bolsonaro em visita à Argentina, a ministra Tereza Cristina (Agricultura) disse ontem que de 19 assuntos na pauta agropecuária, o Brasil cedeu em nove e a Argentina em quatro. "Eles nos prometeram que nos próximos três ou quatro meses resolvem os outros problemas, como a exportação de tripa, de farinhas, a comida de PET, que é muito importante para os animais de estimação. Enfim, o Brasil começa agora uma nova era de integração e amizade realmente com a Argentina", disse a ministra em vídeo ao vivo transmitido pelo presidente Bolsonaro pelo Facebook, com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).



A ministra também comemorou o reconhecimento, pelo país vizinho, da identidade geográfica da cachaça brasileira. "É um pleito antigo, é pequeno, é simbólico, mas mostra a boa vontade, a parceria que agora Brasil e Argentina têm para os vários temas de interesse comum”, afirmou, citando a aduana integrada e a integração dos certificados sanitários. Na Casa Rosada, sede do governo argentino, Tereza participou de reunião das equipes presidenciais e conversou com o secretário da Agroindústria da Argentina, Luis Etchevehere. Brasil e Argentina se preparam para assinar o acordo de comércio Mercosul - União Europeia, daqui a um mês, em Bruxelas.