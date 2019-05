Cobrado por Soraya, ministro Onyx chama senadora de MS para conversa no Planalto

Fotos Rafael Carvalho/Casa Civil e Geraldo Magela/Agência Senado Onyx marcou reunião após Soraya cobrar prometido apoio do Congresso e criticar DEM e Centrão

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) vai se reunir nesta terça-feira com ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) no Palácio do Planalto. O Antagonista diz que a reunião foi marcada pelo ministro, por meio do presidente do PSL, Luciano Bivar, depois que o site publicou hoje que a senadora cobra promessa feita por ele durante a campanha eleitoral de que, se eleito, Jair Bolsonaro teria uma base de mais de 300 parlamentares no Congresso, principalmente em razão do apoio das bancadas evangélica, rural e da segurança.



"Quero saber quem são os parlamentares que garantiram a governabilidade do nosso presidente na época da campanha. Onyx chegou a fazer uma lista com os que garantiram esse apoio. Mas ele nunca abriu essa lista. Por quê? Cadê a lista? Ele pode até dizer que nem todos foram reeleitos, mas muitos foram", disse ao site a senadora.



Soraya afirmou ainda ao O Antagonista que "não falta governabilidade, falta é caráter daqueles que se comprometeram ou se beneficiaram de alguma forma com o nosso presidente". E fez duras críticas ao partido de Onyx que, com o Centrão, faz articulações contra o governo: "O DEM tem três ministros e o presidente das duas Casas [Câmara e Senado], tudo isso com o apoio incondicional do PSL. Agora eles estão jogando contra? Isso é inconcebível, isso me revolta."

