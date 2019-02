Bolsonaro vai exonerar Bebianno, diz SBT

Valter Campanato/Agência Brasil Bebianno deixa o governo: conforme o SBT, exoneração será publicada na segunda-feira

Apesar de o site do jornal O Globo ter anunciado à tarde que o ministro Onyx Lorenzonni (Casa Civil) teria dito à Gustavo Bebianno que ele ficaria no governo, o jornal do SBT divulgou na noite de ontem (15) que Jair Bolsonaro (PSL) decidiu demitir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A exoneração, diz o SBT, será publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira e a decisão teria sido tomada depois que Bebianno vazou áudios privados de Bolsonaro para veículos de imprensa.

• • • • •

Onyx diz a Bebianno que ele fica no cargo

TV Globo/Reprodução Bebianno ao deixar o Planalto hoje disse à TV Globo que estava no cargo, mas não adiantou se ficaria ou não

Gustavo Bebianno permanecerá como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A decisão foi comunicada a ele durante reunião a portas fechadas ontem no Planalto com os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e general Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo), informa o jornal O Globo citando fontes do palácio. A crise entre Bebianno e Jair Bolsonaro foi, conforme o site O Antagonista, intermediada pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) "após constatar o 'clima de enterro' na Câmara em relação à reforma da Previdência" com deputados "se queixando da postura do presidente, que mostrou ser capaz de fritar, sem qualquer motivo aparente, um de seus principais aliados". Depois de várias reuniões "Hasselmann, Santos Cruz, Onyx Lorenzoni e Augusto Heleno conseguiram convencer Bolsonaro de que não valia a pena comprar a briga de Carlos com Bebianno, em detrimento da governabilidade". "O presidente já estava com a exoneração de Bebianno assinada, mas o papel foi para a gaveta", completa o site.

• • • • •

Reunião de Bebianno com a Globo teria sido estopim da crise com Bolsonaro

Reprodução/Arquivo Bebianno se reúne hoje com Onyx, depois das relações estremecidas com o presidente Bolsonaro

Uma das razões para a irritação de Jair Bolsonaro com Gustavo Bebbiano, diz o blog Radar da Veja, teria sido uma reunião marcada pelo ministro da Secretaria Geral da Presidência com o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo, no Palácio do Planalto. A Veja relata em que mensagem de áudio por celular, o presidente teria dito ao ministro: "Como você coloca nossos inimigos dentro de casa?". Bebianno, ainda conforme o Radar, vinha atuando para abrir um canal de diálogo com a emissora, cuja relação com Bolsonaro está estremecida desde a divulgação das movimentações suspeitas feitas por assessores de Flávio Bolsonaro. O Globo informa que Bebianno se reuniu hoje com o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) para tratar da crise e saiu do Planalto dizendo que "está ministro".

