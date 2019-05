Bolsonaro grava com Silvio Santos em busca de apoio à reforma da Previdência

Twitter Reprodução Bolsonaro postou foto com Silvio Santos no Twitter e anunciou que programa vai ao ar no domingo

Em busca de apoio público à reforma da Previdência, Jair Bolsonaro vai aparecer no programa Silvio Santos. A gravação foi feita quinta (02) nos estúdios do SBT e o presidente postou foto no Twitter afirmando que o programa vai ao ar no próximo domingo. Em janeiro do ano passado, o então presidente Michel Temer também participou do programa em busca de apoio pela proposta de reforma feita por sua gestão.

Gravando com o maior comunicador deste país. Assuntos de interesse de todos os brasileiros, incluindo a Nova Previdência. Programa irá ao ar neste domingo. Não percam! pic.twitter.com/4jjNzaYmgz — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 2 de maio de 2019

'Ajuda inimiga' contra 'fogo amigo'

Imagens de vídeos Reprodução Volta de Lula à mídia política teria a atiçado antipetismo que gerou apoio a Bolsonaro, diz Correio Braziliense

Por Denise Rothenburg em blog no Correio Braziliense: "O presidente Jair Bolsonaro jamais admitirá publicamente, mas, nas internas, seus aliados comemoraram a entrevista de Lula. Explica-se: o que uniu os representantes do mercado, os militares e a turma de investigadores da Lava-Jato (encabeçada por Sérgio Moro) ao atual presidente foi o antipetismo. No momento em que Lula reaparece, os grupos se reaglutinam novamente em torno de Bolsonaro. A ideia dos governistas agora é aproveitar esse amálgama que a entrevista de Lula produziu, a fim de reposicionar o presidente Bolsonaro. É o mote perfeito para afastá-lo das polêmicas geradas pelo filho Carlos e dos tropeços, como querer controlar as campanhas publicitárias das estatais, ditar preço de combustível e por aí vai. Com Lula no pedaço, dizem os bolsonaristas, o governo está salvo."

Desemprego 'é resultado de 16 anos de roubalheira do PT', diz Onyx Lorenzoni

Reprodução Onyx dispara contra os governos do PT: 'Estamos recuperando paulatinamente o que nós perdemos'

Questionado sobre o aumento do desemprego neste ano, Onyx Lorenzoni disse que o problema é herança dos governos petistas e defendeu a aprovação da reforma da Previdência para melhorar os investimentos no país. "Isso é resultado de 16 anos de roubalheira do PT, que incharam Estado brasileiro, criaram burocracia, tomaram dinheiro das UTIs e das escolas, jogaram dinheiro na Venezuela, na Bolívia e na África. Estamos recuperando paulatinamente o que nós perdemos", afirmou o ministro da Casa Civil em entrevista ontem ao programa “Central GloboNews”. Lorenzoni disse que, com a nova Previdência, haverá previsibilidade. Afirmou que os investimentos estão escassos no país porque há desequilíbrio fiscal. "Não dá para cobrar de um governo que está aí há pouco mais de cem dias todos esses resultados", reclamou.

Bolsonaro cancela viagem a Nova Iorque

Wilson Dias/Agência Brasil Bolsonaro decidiu pelo cancelamento da viagem, após 'caracterizada a ideologização da atividade' diz Planalto

Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria a Nova Iorque, onde seria homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-EUA com o título de Personalidade do Ano de 2019, depois que locais se recusaram a sediar a cerimônia e pelo menos três empresas que patrocinam o evento desistiram da homenagem, informa o G1. O Gabinete do Porta Voz da Presidência informou que Bolsonaro agradece a homenagem, mas "em face da resistência e dos ataques deliberados do Prefeito de Nova York e da pressão de grupos de interesses sobre as instituições que organizam, patrocinam e acolhem em suas instalações o evento anualmente, ficou caracterizada a ideologização da atividade". "Em função disso, e consultados vários setores do governo, o Presidente Bolsonaro decidiu pelo cancelamento da ida a essa cerimônia e da agenda prevista para Miami", acrescenta a nota.

