Bolsonaro elogia Tereza e diz a ruralistas que plantou arroz em Mato Grosso do Sul

Jair Bolsonaro elogiou as ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) dizendo que elas "valem por outros dez ministros" e contou que já plantou arroz em Mato Grosso do Sul ao discursar, na noite anterior, na posse do novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), que substituiu Tereza. Ao defender as reformas diante dos deputados ruralistas, Bolsonaro contou: "Meus amigos do campo, eu também já plantei 30 hectares de arroz lá em Nioaque, Mato Grosso do Sul, terra da nossa querida Tereza Cristina. Eu senti na pele o que é plantar, o que é produzir. Não é fácil, são desafios, são batalhas". Depois, acrescentou: "Contem agora com alguém que não via mais atrapalhar e estará ao lado de vocês, para que possam ter segurança jurídica para poder plantar e produzir". Veja aqui em vídeo do Canal Rural no Facebook.

