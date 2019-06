Bolsonaro é um “doce”, diz senadora Soraya

Isac Nóbrega/PR Soraya sobre Bolsonaro: 'Dizem que ele é misógino, mas quando faz algo bacana, ninguém fala nada'

O presidente Jair Bolsonaro "é uma pessoa doce" disse a senadora Soraya Thronicke (MS) em entrevista ao site Universa UOL. "Dizem que ele é misógino, mas quando faz algo bacana, ninguém fala nada. O presidente defendeu que mulheres se aposentem antes [62 para elas, e 65 para eles], mas nenhuma feminista o parabenizou pela sensibilidade. Elas defendem a igualdade mas, nesse caso, não reclamaram que o presidente foi desigual. Eu sou a favor de que a mulher se aposente antes do homem", afirmou.



A presidente nacional do PSL Mulher também declarou que as pautas do colegiado são "femininas" e não "feministas". "Nossa pauta é conservadora. Trazemos valores como proteção à vida, somos contra o aborto, contra as drogas, a favor da moral, do patriotismo e da família. Feministas têm pauta pró-aborto e outras posições, diferentes das nossas. Outra coisa é o respeito à língua: não aceito ser chamada de presidenta. Sou presidente. Também acredito que temos de nos unir, homens e mulheres; e feministas nunca elogiam ou agradecem a um homem. Eu sempre faço isso. Por isso digo que que nossas pautas são feminist? Perdão! Femininas." Leia aqui a íntegra.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog