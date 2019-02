Bolsonaro diz ter determinado que a PF investigue se PSL usou “laranjas” na eleição

Fotos imagem de vídeo e divulgação Bolsonaro negou que tivesse conversado com Bebianno quando estava no hospital: 'Mentira'

Jair Bolsonaro disse em entrevista ao Jornal da Record, na noite anterior, que se o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, estiver envolvido no uso de candidatas "laranjas" pelo PSL na campanha de 2018, ele deverá sair do governo. "Se tiver envolvido, logicamente, e responsabilizado, lamentavelmente o destino não pode outro a não ser voltar às suas origens", afirmou Bolsonaro. O presidente também negou que tenha conversado com Bebiano, por telefone, quando estava no hospital, como o ministro declarou ao jornal O Globo na terça-feira: "Mentira. Sabe porque é mentira? Porque eu determinei que a Polícia Federal investigasse". Bolsonaro também disse que "parte da mídia" tenta colocar seus filhos e até o vice-presidente general Mourão contra ele. Veja o trecho da entrevista postado por Bolsonaro no Twitter.

Segue pequeno trecho da entrevista cedida ao jornalista @eduribeirotv do @jornaldarecord esclarecendo alguns fatos explorados na mídia no dia de hoje: pic.twitter.com/igPIk4njvR — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 14 de fevereiro de 2019

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog