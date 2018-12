Battisti ficará preso até que Temer ou Bolsonaro decidam sobre extradição

Fotos Reprodução Luiz Fux mandou prender Battisti até que Temer ou Bolsonaro decidam extraditar ou não o italiano

O ministro Luiz Fux, do Supremo, mandou prender o italiano Cesare Battisti para fins de extradição, informou o Jornal Nacional. O italiano vive em liberdade no Brasil desde 2010, quando obteve do então presidente Lula autorização para ficar no país para não ser extraditado para a Itália, onde é condenado à prisão perpétua pelo assassinato de quatro pessoas, que ele nega. Na decisão, Fux disse que o atual presidente da República tem poderes para revisar o ato de Lula e decidir sobre Battisti. Até essa decisão ser tomada por Michel Temer neste mês, ou por Jair Bolsonaro, a partir de janeiro, o italiano ficará preso. Em outubro do ano passado, Battisti foi preso em Corumbá tentando entrar na Bolívia, supostamente para evitar eventual extradição. No mesmo mês, o próprio Fux concedeu liminar, agora por ele revogada, para que o italiano não fosse expulso, extraditado ou deportado.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog