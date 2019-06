Azambuja anuncia verbas para melhorias em aeroportos de quatro cidades de MS

Divulgação Reinaldo durante reunião hoje em Brasília com Ronei Saggioro Glanzmann, na Secretaria Nacional de Aviação Civil

Depois de reunião ontem em Brasília com o titular Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC) Ronei Saggioro Glanzmann, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a liberação de R$ 116 milhões para obras de melhoria nos aeroportos de Campo Grande, Dourados, Bonito e Coxim. Conforme o tucano, a Infraero e a SAC vão autorizar no mês que vem o início da obras no Aeroporto Internacional de Campo Grande, orçada em R$ 55 milhões. Outros R$ 50 milhões serão investidos no Aeroporto Regional de Dourados, entre recursos já garantidos e emendas no Orçamento da União. O Exército e a SAC são responsáveis pelos processos licitatórios. A reforma do Aeroporto Regional de Bonito, já em andamento, receberá em R$ 7 milhões, e outros R$ 4 milhões serão destinados a obras na pista do Aeroporto Municipal de Coxim.

