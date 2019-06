Avisa fará consultas públicas sobre cultivo de maconha para fins medicinais

Polícia Federal/Ilustração Pela proposta, plantio ficará restrito a lugares fechados e controlados, com inspeção policial

A liberação do cultivo de maconha para fins medicinais e científicos será levada a duas consultas públicas pela Agência Nacional de Agência Sanitária (Anvisa), cuja realização foi aprovada ontem por seu conselho colegiado. Pela proposta, o plantio fica restrito a lugares fechados e controlados, com inspeção policial e controle informatizado da produção e da venda que só poderia ser feita diretamente à indústria farmacêutica ou entidades de pesquisas. Famílias de pacientes seriam proibidas de manipular a planta. A Anvisa diz em nota que o objetivo da iniciativa é abrir espaço para que toda a sociedade opine sobre as normas brasileiras, para que a futura regulação "seja clara, transparente e feita com ampla participação social".

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog