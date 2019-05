Avança no Senado voto aberto em casos de prisão de senador e perda de mandato

Marcos Oliveira/Agência Senado Simone na sessão de ontem da CCJ que aprovou o projeto de voto aberto nos casos de cassação e prisão de senador

Projeto que prevê voto aberto no Senado nas análises de perda de mandato e prisão em flagrante de senador por crime inafiançável foi aprovada semana passada (15) pela CCJ da Casa. A matéria de autoria do senador Reguffe (Sem partido-DF) segue à Mesa Diretora para ser analisada pelo plenário. Se aprovada pelos senadores, a perda do mandato será decidida em votação aberta por maioria absoluta. No caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, a votação aberta será por maioria simples. "Além do projeto de resolução, que trata especificamente do voto aberto no Senado, temos ainda a tramitação de uma PEC que amplia o voto aberto a outras Casas. Como prometi, nenhuma pauta ficará parada na CCJ", disse a senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da comissão.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog