Atriz que viveu Dona Florinda, do Chaves, volta às telas depois de 30 anos

Fotos reprodução de vídeo e Grosby Group/Divulgação Florinda Meza na época do seriado Chaves e durante a pré-estreia de seu primeiro filme depois de 30 anos

Conhecida por interpretar a Dona Florinda do seriado Chaves, a atriz Florinda Meza, de 70 anos, fez uma rara aparição pública na Cidade do México durante a pré-estreia de Dulce Família, filme de comédia mexicana que marca sua volta às telonas depois de 30 anos. Conforme o site Quem, é o primeiro trabalho da atriz sem contracenar com o marido Roberto Gomez Bolaños, que interpretava o Chaves, falecido em novembro de 2014, aos 85 anos em Cancún, onde o casal vivia.

