Até OAB vira alvo de “fake news”

OAB/MS Em Mato Grosso do Sul, OAB divulgou nota desmentindo 'fake news' sobre exame e anuidades

Nem a Ordem dos Advogados do Brasil escapa das "fake news". Boatos em redes sociais neste início de ano sobre uma supostas medidas que seria tomadas pelo presidente Bolsonaro para extinguir o exame da entidade e desobrigar o pagamento de anuidades, levou alguns causídicos a deixarem de pagar à espera da promessa dos boateiros, gerando inadimplência em alguns estados. Em Mato Grosso do Sul, a OAB-MS soltou nota na semana passada (leia aqui) esclarecendo que são falsas as histórias sobre fim do exame ou do pagamento de anuidades.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog