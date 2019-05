Armas, família, radares, Previdência... Veja a entrevista de Bolsonaro a Silvio Santos

Alan Santos/PR Bolsonaro durante entrevista no programa Silvio Santos: assuntos pessoais, reforma e posse de armas na pauta

A participação de Jair Bolsonaro no programa Silvio Santos deste domingo, onde foi defender a reforma da Previdência, começou bem humorada com o dono do SBT exibindo um vídeo em que o ainda candidato fala "Rá, ieié, glu-glu-glu" em um show de Sérgio Mallandro, ainda na campanha. O presidente foi indagado sobre assuntos pessoais, como idade e casamento. Quando citou a filha caçula, de 8 anos, Silvio brincou: "você sai com ela o povo fala: lá vai o vovó com a neta". Bolsonaro, sorrindo, disse que ela prova que está "na ativa, sem aditivo".



Sobre a liberação de armas de fogo, o apresentador afirmou: "Esse negócio de armas de fogo não pode aprovar, vai virar um faroeste". Bolsonaro alegou que os Estados Unidos permitem posse e porte de armas. Silvio rebateu que nos EUA "o cara vai pra cadeia e fica", mas aqui "é piada". Bolsonaro argumentou que o projeto de Sérgio Moro vira endurecer as penas e lembrou que regularizou a posse, não o porte.



O presidente também falou da facada e de assuntos como redução de radares nas rodovias, mudanças na validade e pontuação da CNH e fim do horário de verão. Com horário limitado, Silvio disse que Bolsonaro poderia falar de outros temas no programa de Danilo Gentili, que depois fez o convite no Twitter. Veja o vídeo no canal de Bolsonaro no YouTube.