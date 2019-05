Após visitar Michel Temer, Marun diz em vídeo que prisão foi “ilegal” e “absurda”

Reprodução de vídeo Em vídeo, Marun afirma: 'Esperamos que na próxima terça-feira esse erro do Judiciário seja reparado'

Depois de visitar na manhã desta sexta-feira (10) Michel Temer, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, Carlos Marun afirmou em vídeo, que encontrou o ex-presidente "indignado, inconformado". "É um professor de direito, sabe da absoluta ilegalidade da sua prisão, mas encontrei-o ainda confiante na Justiça", diz o ex-ministro. No vídeo, Marun afirma que Temer é um "homem honrado", chama prisão preventiva de "absurda", frisando que Temer "não tomou nenhuma atitude que pudesse sinalizar intenção de fuga". "Esperamos que na próxima terça-feira esse erro do Judiciário seja reparado", diz Marun em referência ao julgamento de recurso da defesa ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja o vídeo.

Após visitar Temer, Marun defende ex-presidente em vídeo pic.twitter.com/KATIKxdI1Q — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) 10 de maio de 2019

Marun e a lista para a presidência do MDB

Divulgação/Arquivo Carlos Marun sobre a 'lista' da presidência do MDB: 'Não sou candidato, mas se fosse teria grande chance'

"Romero Jucá calcula que hoje há dez candidatos a sucedê-lo na presidência do MDB, entre eles os três governadores – Hélder Barbalho (Pará), Renan Calheiros Filho (Alagoas) e Ibaneis Rocha (Distrito Federal) – José Ivo Sartori, Osmar Terra e até o esquecido Carlos Marun", diz o jornalista Gabriel Mascarenhas em nota intitulada "Os dez famintos do MDB", no blog do Lauro Jardim, em O Globo. Consultado, o ex-ministro Marun respondeu aqui ao Blog: "Não sou candidato, mas se fosse esta a disputa eu teria grande chance. Todos grandes nomes, mas eu também sou um nome nacional do partido, quer queira ou não este mascote do Janot chamado Lauro Jardim."

