Alvo de repúdio de vereadores, deputado de MS dispara em vídeo: “estou cagando...”

Ilustração Correio do Estado/Reprodução Em vídeo, deputado Trutis dispara críticas contra o vereador Wellington: 'Estou cagando para o senhor'

Depois de criticar vereadores por ficarem aprovando "moções de congratulações" em vez de fazerem projetos em defesa da população, o deputado federal Tio Trutis (PSL-MS) virou alvo de moção de repúdio da Câmara de Campo Grande, proposta por Delegado Wellington (PSDB), e reagiu disparando uma série de críticas ao vereador tucano em vídeo divulgado via WhastApp: "Delegado Wellington, estou cagando para o senhor e para os demais vereadores que votaram aí uma nota de repúdio a minha pessoa". No vídeo, Trutis chama o vereador de "medíocre", e diz que em vez de dar "moção, um pedaço de papel que alguém pode limpar a bunda com aquilo", deveria doar parte de seu salário para ajudar as pessoas, como ele afirma fazer. O vereador afirmou à imprensa que vai acionar a Justiça contra o deputado. "Ele me chama de medíocre (injúria), que uso verba indenizatória de forma irregular (difamação), quando fala que tenho telhado de vidro (injúria), então fala que sou delegado e vereador fraco, ele vai ter de provar", disse Wellington ao Correio do Estado. Veja o video reproduzido pelo jornal..

