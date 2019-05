A reunião para tirar o Coaf de Moro

José Cruz/Agência Brasil Tirar Coaf das mãos de Moro seria a pauta de reunião de líderes de siglas do Centrão na casa oficial de Maia, diz site

Na noite anterior, o site O Antagonista divulgou que líderes de partidos como o PP, o PR e o Podemos – Arthur Lira, Wellington Roberto e José Nelton, respectivamente – se reuniram na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, visando "ajustes para garantir a retirada do Coaf do Ministério da Justiça" na votação da chamada MP da reforma administrativa prevista para hoje. "O grupo está combinando de fazer trocas de última hora de membros que integram a comissão mista da MP, para que participem da votação deputados que sejam voto garantido pela saída do Coaf das mãos de Sergio Moro", relatou o site. O Antagonista acrescentou: "entre eles, volta a se dizer que sem o apoio do que chamam de 'partidos de centro', vulgo Centrão, o governo de Jair Bolsonaro não vai conseguir aprovar uma única PEC até o fim do mandato."

