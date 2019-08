Time esportivo mais valioso do mundo é da NFL; Real Madrid é 3º

Dallas Cowboys fatura US$ 365 milhões por ano, segundo Forbes

Wade Austin - Unsplash

Os valores do futebol já impressionam, mas a revista Forbes fez um levantamento recente das equipes mais valiosas do mundo e os resultados são ainda mais surpreendentes. Estamos acostumados a ouvir muito sobre os clubes da nossa preferência, porém os esportes com as equipes mais caras são o futebol americano, o basquete, o basebol e o hóquei.



Você consegue adivinhar rapidamente qual a equipe mais cara do mundo? No Brasil é difícil que alguém realmente saiba essa resposta. O time que vale mais é o Dallas Cowboys, da National Football League (NFL). Nove das 50 transmissões esportivas mais caras de 2018 foram de jogos dos Cowboys.



Curioso para saber quais são as outras nove equipes no top 10 das mais valiosas? Quer saber quais as melhores equipes para fazer as suas apostas. Então se liga na lista abaixo e aprenda mais aqui.



Top 10 das equipes mais valiosas de 2019



Na análise da Forbes, das 50 equipes mais caras, 26 são de futebol americano, 9 de basebol, 8 de futebol e 7 de basquete. Separamos as 10 mais para você!



10º Los Angeles Dodgers (MLB) e New York Giants (NFL)

O décimo lugar é um empate entre um time de futebol americano e um de basebol, duas paixões dos norte-americanos. As duas equipes valem em média US$ 3,3 bilhões.



Apesar de o New York Giants ter uma receita operacional maior, acima dos US$ 149 milhões, o Los Angeles Dodgers teve uma evolução percentual anual muito mais significativa entre 2018 e 2019.



9º Golden State Warriors (NBA)

O time de basquete vale só US$ 3,5 bilhões, uma pechincha. Com 73 anos de fundação, a equipe californiana era sediada em Oakland até a temporada passada. Em 2018, os Warriors passaram para São Francisco.



A receita operacional do time gera mais de US$ 103 milhões anuais.



8º Los Angeles Lakers (NBA)

Mais um time excelente de basquete que custa US$ 3,7 bilhões. O símbolo em laranja e roxo é facilmente reconhecido por qualquer pessoa, pois a equipe figura entre as mais famosas do mundo.



Também da Califórnia, a franquia foi fundada em 1947 e sustenta 16 títulos de campeão da NBA.



7º New England Patriots (NFL)

Se você quisesse comprar a equipe de futebol americano New England Patriots hoje, teria de desembolsar meros US$ 3,8 bilhões. Nascido em Massachusetts, o time atua desde 1959 e já bateu vários recordes.



É também a equipe em que o marido da Gisele Bündchen joga, o famoso Tom Brady.



6º Manchester United (Futebol)

Para quem estava sentido falta do futebol tradicional, ele dá as caras em uma boa posição da lista. O Manchester United vale cerca de US$ 3,81 bilhões.



O time inglês possui quase 40 títulos e foi fundado em 1878.



5º New York Knicks (NBA)

O quinto lugar é ocupado por mais uma equipe grande do basquete. Os Knicks valem mais de US$ 4 bilhões e existem desde 1946. Apesar disso, o time tem apenas dois títulos de campeão pela NBA.



4º Barcelona (futebol)

Com a campanha atual do Barça é óbvio que ele não estaria de fora desta lista. Na base dos US$ 4,02 bilhões, não vai ser hoje que você vai comprar o time.



Apesar de estar na quarta posição, o Barcelona hoje em dia acumula uma dívida de US$ 37 milhões.



3º Real Madrid (futebol)

Principal rival dos culés, o Real Madrid está cotado em US$ 4,24 bilhões. E a receita operacional do time é bastante chamativa, na última temporada os merengues faturaram US$ 112 milhões.



2º New York Yankees (MLB)

O segundo lugar é também o segundo time de basebol na lista. Valendo mais de US$ 4,6 bilhões os Yankees têm 118 anos de existência.



A equipe tem 27 títulos de séries mundiais da MLB e faz jus ao seu valor.



1º Dallas Cowboys (NFL)

Como já tínhamos dito, o Dallas é o grande campeão. Com um custo estimado em US$ 5 bilhões é o time mais caro do mundo e fatura mais de US$ 365 milhões anualmente.