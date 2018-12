Cinco motivos para escolher a Austrália para um intercâmbio

Tamanho do texto

País possui alta qualidade de vida e possibilidade para estudar e trabalhar

A Austrália fica na Oceania e atrai turistas pelas possibilidades de intercâmbio estudantil e de trabalho que proporciona. Belas paisagens, alto desenvolvimento e boa qualidade de vida são outros pontos que chamam atenção, além do povo australiano, que, assim como o brasileiro, é extremamente receptivo, pelo menos em sua maioria. Confira, agora, cinco motivos para você fazer um intercâmbio para Austrália e passar um tempo por lá:



1. Multiculturalismo

A boa notícia para os imigrantes é que a Austrália é multicultural - 20% da população é composta por povos de outra nacionalidade, em sua maioria asiáticos, árabes e indianos. Portanto, pode ter certeza de que você terá contato com diversas culturas, costumes e gastronomias. Esse aspecto faz do país um lugar amigável com os imigrantes e enriquece o seu repertório cultural.



2. Qualidade de vida

A Austrália é um país desenvolvido. O transporte público está por toda parte e é eficiente. A saúde e a educação também são de ponta, e o país é relativamente seguro. A economia aquecida é outro ponto atraente para quem deseja trabalhar, já que está em constante ascensão. Essas características diferenciam o país oceânico de outras localidades do mundo, até mesmo do Brasil.



3. Culinária

Assim como no Brasil, a Austrália também possui culinária de todos os tipos e localidades, mas o que se destaca são as iguarias locais. Se você viajar para a Austrália, terá a possibilidade de experimentar diversos pratos diferentes, como carne de canguru e vegemite (geleia salgada feita com extrato de levedura). Mas não deixe de aproveitar a culinária de outros povos imigrantes também.



4. Belezas naturais

Se você quer um lugar com beleza natural diversificada, a Austrália é o lugar certo. São várias paisagens magníficas, cada uma com características únicas. Florestas tropicais, parques naturais, praias paradisíacas, deserto, montanhas, lagos, cânions… São muitas possibilidades para você aproveitar.



5. Estudar e trabalhar

A educação australiana é uma das melhores do mundo. Seja qual for o seu objetivo, sempre haverá alguma oportunidade: estudar inglês e até mesmo fazer uma graduação ou uma pós-graduação. Mas não é só isso. O país também permite o intercâmbio para trabalho, possibilitando que os turistas possam ter uma renda durante a estadia em terras australianas. Esse é outro ponto extremamente valorizado pelos turistas e mais um motivo para você fazer um intercâmbio para a Austrália.